Депутат Мособлдумы обсудила вопросы оказания стоматологической помощи

Она прошла при поддержке центра объединения гражданских инициатив «Единые».

«Подробно остановились на вопросах, поступивших в ходе приема граждан в Люберцах — оказание стоматологической медпомощи взрослому населению и детям, бесплатное зубопротезирование инвалидов и льготное лекарственное обеспечение. В том числе, обсудили проблему укомплектованности медицинскими кадрами стоматологического отделения. Роман Викторович рассказал о предоставлении льгот отдельным категориям граждан», — сказала Антонова.

Он напомнила, что центр объединения гражданских инициатив «Единые» нацелен на консолидацию партийного актива и некоммерческих организаций для проведения различных акций и поддержки всех слоев населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.