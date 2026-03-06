Депутат Мособлдумы наградил медработниц в Мытищах

сегодня в 18:02

Награждение сотрудниц Мытищинской больницы прошло 4 марта в преддверии Международного женского дня. Депутат Московской областной думы Денис Перепелицын вручил медикам благодарственные письма за профессионализм и преданность делу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Перепелицын поздравил сотрудниц медицинского учреждения с наступающим 8 Марта и поблагодарил их за ежедневный труд. Он отметил высокий уровень мастерства врачей и медсестер, а также их вклад в повышение качества медицинской помощи жителям Подмосковья.

В торжественной обстановке депутат вручил лучшим специалистам благодарственные письма Московской областной думы. Он подчеркнул значимость работы медиков, которые ежедневно спасают жизни и помогают пациентам восстанавливать здоровье.

Праздничная встреча стала началом мероприятий, посвященных Международному женскому дню, в стенах больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.