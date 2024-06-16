Депутат Мособлдумы Маликов: наше будущее в руках врачей

Будущее страны и планеты в целом зависит от качества медицинских услуг, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Традиционно, каждое третье воскресенье июня в России чествуют медицинских работников и всех причастных к данной профессиональной деятельности.

Торжество по случаю профессионального праздника медицинских работников прошло в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Депутат Маликов на встрече с медицинским работниками отметил вклад сотрудников здравоохранения за последние 4 года.

«С момента пандемийных вызовов, затем СВО, трагедия в Крокусе. Вы всегда первыми приходите на помощь. Без вашей чуткости, доброты, профессионализма мы обречены на провал. Спасибо, что каждый день спасаете сотни миллионов жизней! С праздником вас», — отметил парламентарий.

Сотрудникам учреждения здравоохранения были вручены награды Московской областной думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе работают 113 тыс. медиков — врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты, лаборанты и многие другие специалисты.

«Ваша профессия — это призвание, требующее не только высочайшего мастерства, но и чуткого сердца, душевной теплоты и самоотверженности», — отметил губернатор.