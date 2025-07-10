В округе Клин продолжается ликвидация последствий непогоды

Вечером 8 июля на территорию городского округа Клин обрушился сильный ливень со шквалистым ветром. 24 сельских населенных пункта в зоне ответственности ПАО «Россети Московский регион» оказались кратковременно обесточенными. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время подача электроэнергии возобновлена. Коммунальные службы округа убирают поваленные штормовым ветром деревья. Если бы не превентивно проводимая муниципалитетом работа, урон от штормового ветра был бы значительнее.

«Важно напомнить, что мы в Клину планомерно проводим работу по опиловке, кронированию, удалению старых деревьев. У всего есть свой срок жизни и старые деревья должны уступать место молодым насаждениям. Это вопрос безопасности», — отметила Глава округа Алена Сокольская.

По ее словам, анализ показал, что пострадали именно старые деревья на улице К.Маркса, улице Мира, в Сестрорецком парке. А новые крупномеры, высаженные, к примеру, в сквере Купеческом, пережили непогоду без последствий. Работу по обновлению зеленых насаждений и уходу за ними должны вести, по примеру муниципалитета, собственники земельных участков. В частности, участники СНТ это должны делать на своей территории самостоятельно.

8 июля в результате падения дерева в СНТ «Шанс» городского округа Клин деревом придавило машину, в которой находились мама с дочерью. На место происшествия сразу же выехали полиция, спасатели и скорая помощь.

Девушка 2013 года бригадой Клинской подстанции скорой медицинской помощи доставлена для уточнения диагноза в Детский центр Рошаля, мама сопровождает дочь. Сейчас ими занимаются специалисты. Проезд через СНТ расчищен силами спасателей. Напоминаем, что СНТ как юридическое лицо самостоятельно несет ответственность за содержанием всех зеленых насаждений на своей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.