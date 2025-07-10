«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном

Российская авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно скорректировала расписание рейсов из Москвы в Тегеран и обратно, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Это связано с тем, что власти Ирана до 1 августа продлили ограничения, действующие в аэропорту Тегерана.

В результате до снятия ограничений были отменены рейсы между Москвой и Тегераном. Пассажиры могут переоформить билеты на более поздние даты или вернуть за них деньги.

При этом Росавиация 27 июня отменила запрет на полеты в Ирак, Иран и Иорданию, введенный из-за ситуации на Ближнем Востоке.