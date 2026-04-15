Депутат ГД Панеш предложил включить препараты от мигрени в ОМС

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил расширить господдержку пациентов с тяжелой мигренью и включить современные препараты в льготные программы, сообщает Life.ru .

В Госдуму поступают сотни обращений от пациентов с тяжелыми формами мигрени. По словам Каплана Панеша, люди не могут получить препараты на основе моноклональных антител из-за высокой стоимости и отсутствия их в системе ОМС и льготных перечнях.

Мигренью страдают до 15% населения, чаще всего — люди 18–49 лет. При хронической форме головная боль возникает более 15 дней в месяц и фактически лишает человека трудоспособности. В обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко депутат подчеркнул, что заболевание входит в число ведущих причин утраты трудоспособности в мире.

«В Российской Федерации эта патология по-прежнему недооценивается, что приводит к недостаточному вниманию со стороны системы здравоохранения», — говорится в документе.

Панеш предложил включить такие препараты в программу «14 высокозатратных нозологий», разработать критерии для бесплатного лечения или оформления инвалидности и провести всероссийское исследование распространенности мигрени. По данным клинических исследований, у 68% пациентов снижается число дней с болью, а у 20% приступы временно исчезают.

