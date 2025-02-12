сегодня в 17:37

Депутат Балашихи приняла участие в мероприятии от Минздрава и ЦНИИОИЗ

Депутат городского округа Балашиха, главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова вместе с коллегами приняла участие в стратегической сессии, организованной командой Минздрава и ЦНИИОИЗ во главе с директором Ольгой Кобяковой. Такие встречи позволяют глубже проникнуться командным духом и активно участвовать в процессах, касающихся здравоохранения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи обсудили мировые тренды в области медицины, вопросы реализации Национальных проектов и поделились информацией о проводимых в Подмосковье перспективных региональных инициативах.

Особое внимание уделяется трансформации отрасли. Одним из ключевых направлений является внедрение цифровых технологий в тех областях, где это еще не сделано.

В завершении встречи Наталья Алимова выразила благодарность Министру здравоохранения Московской области Максиму Забелину и его команде за организацию и проведение важного мероприятия.

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