День зрения: в Петербурге молодым жителям сделают операции на глаза

В День зрения, 10 октября, в Центре Федорова в Санкт-Петербурге сделают операции 15 пациентам от 18 до 35 лет, страдающим от высокой степени близорукости и дальнозоркости, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Молодые люди смогут снова хорошо видеть без контактных линз или очков. Им помогут пять офтальмохирургов, в том числе 3 кандидата медицинских наук.

Современная медицина применяет для коррекции крайней степени миопии и гипермиотрии, то есть близорукости и дальнозоркости, два метода: ленсэктомию с имплантацией заднекамерной интраокулярной линзы и имплантация факичной ИОЛ (ФИОЛ). Речь идет, соответственно, о замене естественного хрусталика глаза на искусственный и установке линзы на собственный хрусталик глаза.

Пациенты смогут хорошо видеть уже в первые часы после оперативного вмешательства. Операции безопасны.