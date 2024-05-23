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День женского здоровья состоится в Дмитрове 25 мая

В эту субботу, 25 мая, с 9:00 до 13:00 в женской консультации Дмитровской больницы пройдет день женского здоровья, сообщается на сайте администрации горокруга.

В программе исследований для женщин: осмотр акушером-гинекологом; цитологическое исследование; УЗИ — исследование органов малого таза (исследование проводится с 09:00 до 12:00, по результатам осмотра и направлению от гинеколога).

Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.