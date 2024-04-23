День семейного здоровья проведут в Королеве 27 апреля

В поликлинике филиала «Первомайский» Королевской больницы в ближайшую субботу с 8:00 до 13:00 пройдет день семейного здоровья., передает пресс-служба администрации городского округа.

Желающих пройти медицинское обследование будут ждать по адресу: ул. Первомайская, д. 21А.

«Основное преимущество дня семейного здоровья заключается в том, что прийти на осмотр в поликлинику в этот день можно всей семьей. Каждого пациента осмотрит терапевт или педиатр, в зависимости от возраста всем будут назначены необходимые виды анализов и исследований. Получить результат и заключение врача можно уже через 1-2 дня. Если потребуется, мы назначим дополнительные виды обследований. Обратиться может любой житель города вне зависимости от прикрепления, но при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Марина Торопцева.

Напоминаем, что диспансеризацию и профосмотр можно пройти в будние дни в городских поликлиниках. Записаться можно онлайн на портале госуслуг МО или через кол-центр 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.