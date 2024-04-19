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День семейного здоровья пройдет в мкр Пироговский в Мытищах

В Мытищах в поликлинике № 6 20 апреля, с 9:00 до 14:00, пройдет традиционная профилактическая акция «День семейного здоровья», передает пресс-служба администрации городского округа.

Взрослые смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать ЭКГ, флюорографию, сдать кровь и проконсультироваться с врачами разных специализаций, включая кардиологов, эндокринологов, травматологов и акушеров-гинекологов.

Дети получат консультации стоматологов, неврологов и педиатров. Все обследования и консультации проводятся бесплатно при наличии паспорта и полиса ОМС Московской области.

Для справки. мкр. Пироговский, ул. Советская, стр. 2Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.