День открытых дверей в Центре амбулаторной онкопомощи Люберец состоится 1 марта

Жителей городского округа Люберцы приглашают на День открытых дверей в Центр амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы, он пройдет 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В преддверии Международного женского дня мы приглашаем всех женщин Люберец проверить свое здоровье и минимизировать риски возникновения ранних форм злокачественных новообразований. Мы также ждем мужчин: для них будет проведен онкоскрининг», — отметила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы Светлана Кузьмичева.

В День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи можно будет выполнить диагностические исследования: маммографию или УЗИ молочных желез, ПСА-тест для диагностики риска рака простаты и пройти осмотр у врача-онкогинеколога.

Для получения дополнительной информации или записи можно обратиться по телефонам: 8 (495) 558-43-00 или 8 (991) 626-69-92.Все обследования и консультации проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Время работы врачей с 9 до 14 часов. Центр амбулаторной онкологической помощи находится по адресу Назаровская, д. 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.