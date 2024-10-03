День донора крови пройдет в Ленинском округе 16 октября

Донорами могут стать граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, при предъявлении паспорта, подходящие по состоянию здоровья, имеющие постоянную или временную регистрацию в Москве или Московской области. Кроме того, желающим сдать кровь рекомендуется легкий ужин накануне и легкий завтрак в день процедуры. За 48 часов необходимо исключить спиртное.

В рамках этой акции каждый из неравнодушных жителей сдает по 450 миллилитров крови. Всем сдавшим безвозмездно кровь предоставляется справка освобождения от работы на 2 дня и денежная компенсация на дополнительное питание.

Предварительная запись желающих принять участие в Дне донора производится по телефонам: +7 (906) 759-15-99, +7 (926) 024-91-11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.