«День без телефона» может навредить: врач предупредила о рисках цифрового детокса

Резкий отказ от смартфона чаще усиливает тревожность, чем приносит пользу, поскольку для современного человека телефон встроен во все сферы жизни — от общения до бытовых задач, сообщила РИАМО врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

«Для современного человека, чья жизнь интегрирована со смартфоном, подобные «детоксы» чаще вызывают дополнительный стресс, чем приносят пользу», – сказала Фролова.

Она добавила, что информационный голод и невозможность выполнять привычные действия (оплатить что-то, связаться, получить информацию) повышают тревожность.

«Резкий отказ не является решением. Важнее не полное исключение, а рациональное и осознанное использование», – предупредила специалист.

Всемирный день без мобильного телефона отмечается ежегодно 6 февраля, чтобы немного отдохнуть от гаджета и обратить свое внимание на вещи вокруг. Кроме того, некоторые ученые считают, что влияние смартфонов на организм человека в виде излучения, еще не до конца изучено и может быть опасно.