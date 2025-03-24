Дело в кишечнике: микробиолог назвала причину набора веса
Кандидат биологических наук, микробиолог, руководитель отдела микробиологии сервиса Novabiom Софья Цветикова заявила, что на набор веса может повилять микробиота кишечника, сообщает Газета.ru.
«Микробиота влияет на вес через несколько механизмов. Один из них — регуляция аппетита. Например, бактерии Faecalibacterium, Anaerobutyricum, Anaerostipes, Coprococcus, Roseburia производят особые вещества — короткоцепочечные жирные кислоты и вещества-аналоги серотонина, которые повышают чувство сытости, а также уменьшают желание поесть через гормон-зависимые пути», — рассказала микробиолог.
Микробиота — это триллионы микроорганизмов, их общий вес может достигать 2-3 кг. Они также влияют на то, как много калорий из еды попадает в организм человека, уточнила специалист.
По ее словам, повлиять на этот процесс можно при помощи питания. Нужно обратить внимание на содержание в рационе клетчатки и ферментированных продуктов.