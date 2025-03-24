Дело в кишечнике: микробиолог назвала причину набора веса

«Микробиота влияет на вес через несколько механизмов. Один из них — регуляция аппетита. Например, бактерии Faecalibacterium, Anaerobutyricum, Anaerostipes, Coprococcus, Roseburia производят особые вещества — короткоцепочечные жирные кислоты и вещества-аналоги серотонина, которые повышают чувство сытости, а также уменьшают желание поесть через гормон-зависимые пути», — рассказала микробиолог.

Микробиота — это триллионы микроорганизмов, их общий вес может достигать 2-3 кг. Они также влияют на то, как много калорий из еды попадает в организм человека, уточнила специалист.

По ее словам, повлиять на этот процесс можно при помощи питания. Нужно обратить внимание на содержание в рационе клетчатки и ферментированных продуктов.