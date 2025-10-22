«Дело не только в стрессе»: врач рассказала о реальных причинах заикания

В ряде случаев заикание связано с особенностями строения мозга, наследственностью и влиянием среды — например, быстрым темпом речи родителей или постоянной критикой ребенка, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Заикание — это сложное нарушение речи, причины которого многогранны и пока до конца не изучены. Ранее считалось, что ключевая причина заикания — психологическая травма. Но сегодня все больше исследований подтверждают, что весомый вклад в развитие болезни вносят нейрофизиологические факторы. Например, на МРТ, в том числе функциональной, или ПЭТ нередко видны структурные и функциональные нарушения в головном мозге, в частности, в областях, которые отвечают за речь», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что свою лепту вносят факторы окружающей среды.

«Слишком быстрый темп речи родителей может создать дополнительную нагрузку на речевой аппарат ребенка, равно как и использование сложных грамматических конструкций. А критика, постоянные исправления и давление на ребенка может усугубить существующие проблемы или спровоцировать заикание», — предупредила невролог.

Демьяновская уточнила, что помимо этого, заикание может передаваться по наследству. Согласно некоторым исследованиям, такой дефект речи связан с генами, ответственными за речевые нарушения, например, FOXP2, CNTNAP2, ATP2C2 и CMIP.

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей, или Международный день распространения информации о заикании. При неправильном отношении общества к заикающимся, нарушение речи может оказать серьезное влияние на эмоциональное состояние, а значит и жизнь человека. Это часто приводит к стрессу, социальной тревоге и самоизоляции.

