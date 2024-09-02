Дельфиниум и ландыши: какие цветы нельзя ставить в букеты

Врач-фитотерапевт Андрей Степенский представил список ядовитых цветов и растений, которые нельзя ставить в букеты и декор в помещении, сообщает «Царьград» .

Среди них — дельфиниум, его еще называют живокостью. Это садовый цветок, в составе которого имеются алкалоиды. При попадании в человеческий организм они оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на желудочно-кишечный тракт.

Среди других опасный растений — обычные лютики и ландыши. Первые выделяют из стеблей сок, который может вызвать тошноту и рвоту при попадании на слизистую, а вторые содержат сердечный гликозид во всех частях растения. Он приводит к слабости, тошноте и рвоте, в крайнем случае и к замедлению пульса или остановке сердца.

Сбор этих цветов также запрещен законом, ландыши занесены в Красную книгу России.