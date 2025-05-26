Делегация из Китая посетила предприятие по производству ветпрепаратов в Балашихе

Делегация из Китайской Народной Республики в рамках рабочего визита в Балашиху познакомилась с деятельностью предприятия по производству ветеринарных препаратов «Апиценна». На встрече иностранные гости и сотрудники компании обменялись опытом, а также обсудили технологии, применяемые на производстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Более 30 лет компания занимается выпуском широкого ассортимента ветеринарных препаратов для животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных. В настоящий момент под брендом «Апиценна» выпускается больше 200 наименований продукции в трех основных направлениях: ветеринарные лекарственные препараты, зоогигиенические и косметические средства, а также средства для дезинфекции и дезинсекции.

Предприятие уделяет большое внимание контролю качества и модернизации производства. Вся продукция создается по международным стандартам GMP и ISO, на современном оборудовании, и проходит проверку в собственных лабораториях. На производстве работает научно-исследовательский центр и функционирует корпоративный университет, где сотрудники повышают квалификацию и осваивают единые стандарты работы.

В 2022 году предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда», что позволило повысить эффективность процессов и обеспечить ежегодный прирост производительности.

«Предприятие „Апиценна“ — яркий пример современного и эффективно развивающегося производства в Балашихе. Оно сочетает в себе высокие стандарты качества, инновационные технологии и устойчивое участие в национальных проектах. Визит делегации из Китая подтверждает, что продукция и опыт наших предприятий востребованы на международном уровне», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Визит делегации из Китая стал не только подтверждением высокого уровня развития промышленности Балашихи, но и важным шагом в установлении международного сотрудничества. Такие встречи способствуют укреплению деловых связей, продвижению российских технологий на внешние рынки и открывают новые перспективы для локальных предприятий. Балашиха продолжает развиваться как центр высокотехнологичного производства, привлекая внимание партнеров как внутри страны, так и за ее пределами.

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