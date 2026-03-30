Даже религиозный символ может вызвать аллергию: врач предупредила о риске

5 апреля православные отметят Вербное воскресенье. Это праздник входа Господня в Иерусалим, дата зависит от времени Пасхи и приходится на воскресенье за неделю до нее. Верующие приходят в церковь с ветками ивовых растений — вербы, ивы, ветлы, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

«Аллергия на вербу существует. Это не самый частый случай, но пыльца растений, в том числе вербы (ивы), вполне способна вызывать аллергическую реакцию. Есть два основных пути проверить это», — сказала Гведашвили.

Она добавила, что первый — лабораторная диагностика: можно сдать кровь и определить специфические иммуноглобулины класса Е к аллергенам вербы. Это объективный анализ, который покажет, есть ли сенсибилизация.

«Второй — это клинические проявления. Если после контакта с веточкой, или просто когда она стоит в доме, у вас начинается зуд в носу, чихание, слезотечение, заложенность носа — это повод задуматься и провериться у специалиста», — отметила врач.

