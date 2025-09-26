Даже небольшая царапина: как вирус бешенства проникает в организм

Вирус бешенства передается со слюной и способен проникнуть через минимальные повреждения кожи или слизистых оболочек, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Даже небольшая царапина, укус или ослюнение животным могут привести к заражению бешенством из-за особенностей самого вируса. Возбудитель этой болезни в большом количестве содержится в слюне зараженного зверя. При этом животное становится заразным еще до того, как у него появляются видимые признаки заболевания, что и создает основную угрозу», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что для проникновения вируса в организм человека достаточно минимального повреждения кожных покровов или слизистых оболочек.

«Вирус не воздействует на органы, системы или клетки крови, его цель — нейроны центральной нервной системы (ЦНС). От места укуса он мигрирует по нервным волокнам, направляясь к головному и спинному мозгу. Этот путь может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, что и объясняет длительный инкубационный период. Повреждения лица, шеи и кистей рук, богатых нервными окончаниями, считаются наиболее опасными из-за анатомической близости к ЦНС», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что в городской среде основные переносчики бешенства — бродячие собаки и кошки. Однако не следует забывать и о диких животных, которые адаптировались к жизни в парках и лесопарковых зонах.

«Наибольшую эпидемиологическую значимость имеют лисы и енотовидные собаки, но угрозу могут представлять также белки и ежи, которые в случае заражения теряют инстинктивную осторожность и могут приближаться к людям», — уточнила специалист.

Каждый год 28 сентября отмечается важная дата — Всемирный день борьбы против бешенства. Он учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства. Дата призвана привлечь внимание к проблеме вируса и его последствиям. Это неизлечимая болезнь, которая часто приводит к летальному исходу.

