«Давление улетит в космос»: зеленый чай хуже чистого кофеина

«Если выпить сразу много крепкого чая, особенно натощак, давление действительно может ненадолго повыситься. Согласно исследованиям, через 30 минут после употребления зеленого чая систолическое давление увеличивается на 5,5 мм рт. ст., диастолическое — на 3,1 мм рт. ст. Это больше, чем эффект от чистого кофеина. Черный чай вызывает еще более выраженное повышение: +10,7 мм рт. ст. (систолическое) и +5,1 мм рт. ст. (диастолическое)», — сказала Кашух.

Она отметила, что уже через час повышение давления становится статистически незначимым. При регулярном употреблении, например, 5 чашек в день в течение 7 дней ни зеленый, ни черный чай не оказывают значимого влияния на 24-часовое амбулаторное давление по сравнению с кофеином.

«Однако есть исследования, которые отмечают снижение давления при длительном приеме чая. Например, метаанализ 2019 года выявил уменьшение систолического давления на 2,1 мм рт. ст. для зеленого чая и 1,4 мм рт. ст. для черного. Это потенциально объясняется тем, что содержащиеся в чае полифенолы могут нейтрализовать негативное воздействие кофеина. Катехины в зеленом чае и теафлавины в черном расслабляют сосуды, что со временем снижает давление», — поделилась врач.

Кашух уточнила, что по этой же причине чай и кофе по-разному влияют на состояние сердечно-сосудистой системы несмотря на схожее содержание кофеина.

«Чай при этом нельзя рассматривать как замену терапии, потому что снижение давления очень незначительное. Кстати, травяные чаи, в частности, ромашка и каркаде не содержат кофеина и мягко снижают давление за счет расслабления и расширения сосудов», — резюмировала специалист.

Международный день чая отмечается 21 мая. Среди напитков, известных во всем мире, наиболее популярным и известным после воды является именно чай. Он обладает множеством полезных свойств благодаря своему составу. Чай, особенно травяные сорта, может иметь успокаивающий эффект, помогая снизить уровень стресса и улучшить качество сна. Регулярное употребление чая может способствовать снижению уровня холестерина и улучшению здоровья сердца.