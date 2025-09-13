Чукотка возглавила рейтинг алкоголизма в России по версии Минздрава

Минздрав России проанализировал заболеваемость алкоголизмом и алкогольным психозом в российских регионах, затем составил своеобразный рейтинг. Лидирующую строчку по распространению зависимости занял Чукотский автономный округ, сообщает РИА Новости .

Специалисты анализировали показатели, собранные за 2024 год. Оказалось, что Чукотка возглавила рейтинг алкоголизма в России. В этом регионе показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тысяч населения.

На втором месте в рейтинге распространения зависимости оказалась Республика Марий Эл. Здесь ситуация выглядит так: зависимость есть у 222,6 человека на 100 тысяч населения. Третью строчку заняла Еврейская автономная область с показателем 197,5 человека на 100 тысяч населения.

В топ-5 вошли также Кировская и Архангельская области с показателями 161,5 и 134,2 соответственно.

Меньше всего зависимых на 100 тысяч населения оказалось в Ленинградской области — всего 13,7 человека. На втором с конца месте оказалась Москва с показателем 15,9 человека, а Санкт-Петербург занял третью строчку с конца с данными в 22,6 человека. Подмосковье в этом рейтинге расположилось на восьмой с конца строчке с показателем 27,2 человека. Сколько всего строчек в рейтинге, не уточняется.

Ранее доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко заявил, что употребление алкоголя не приносит пользы пищеварению и может нанести вред организму. По его словам, употребление алкоголя оказывает вред на организм, даже если поступает в малых дозах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.