Чукотка возглавила рейтинг алкоголизма в России по версии Минздрава
Минздрав России проанализировал заболеваемость алкоголизмом и алкогольным психозом в российских регионах, затем составил своеобразный рейтинг. Лидирующую строчку по распространению зависимости занял Чукотский автономный округ, сообщает РИА Новости.
Специалисты анализировали показатели, собранные за 2024 год. Оказалось, что Чукотка возглавила рейтинг алкоголизма в России. В этом регионе показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тысяч населения.
На втором месте в рейтинге распространения зависимости оказалась Республика Марий Эл. Здесь ситуация выглядит так: зависимость есть у 222,6 человека на 100 тысяч населения. Третью строчку заняла Еврейская автономная область с показателем 197,5 человека на 100 тысяч населения.
В топ-5 вошли также Кировская и Архангельская области с показателями 161,5 и 134,2 соответственно.
Меньше всего зависимых на 100 тысяч населения оказалось в Ленинградской области — всего 13,7 человека. На втором с конца месте оказалась Москва с показателем 15,9 человека, а Санкт-Петербург занял третью строчку с конца с данными в 22,6 человека. Подмосковье в этом рейтинге расположилось на восьмой с конца строчке с показателем 27,2 человека. Сколько всего строчек в рейтинге, не уточняется.
Ранее доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко заявил, что употребление алкоголя не приносит пользы пищеварению и может нанести вред организму. По его словам, употребление алкоголя оказывает вред на организм, даже если поступает в малых дозах.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.