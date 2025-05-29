Чудо на 9 мая: в Петербурге спасли роженицу, не знающую о беременности

В День Победы в Петербурге спасли женщину, не знавшую о своей беременности

Врач акушер-гинеколог консультативного центра Городского перинатального центра № 1 в Санкт-Петербурге Элеонора Зарицкая рассказала, что в ночь на 9 мая ей вместе с коллегами удалось принять роды у женщины, которая не знала о своей беременности, сообщает газета «Петербургский дневник».

Реанимационная бригада в составе Элеоноры Зарицкой, анестезиолога-реаниматолога Валерия Шаденкова и медсестры-анестезистки Марины Поваренкиной после звонка выехали в Городскую больницу Святого Георгия.

«В 1:47 мы были там, на месте осмотрели женщину, послушали сердце и приступили к родам. Четко сработала наша медсестра-анестезистка, моментально развернули все в смотровой приемного отделения. В 2 часа ночи родилась красивая здоровая девочка весом 3190 г, ростом 50 см, 8/9 баллов по шкале Апгар», — рассказала доктор.

По ее словам, ситуация связана с тем, что мама новорожденной еще совсем молодая: она подозревала о беременности, но не поняла, что уже подошел срок рожать. С молодыми родителями и малышкой все в порядке.