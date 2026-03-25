Что могло пойти не так? Школьник нашел боеприпас и решил распилить его болгаркой

Подросток нашел боеприпас, распилил и чуть не лишился руки под Калининградом

В одном из дворов в Калининградской области 13-летний подросток обнаружил старый боеприпас. Вместо того чтобы сообщить о находке взрослым, мальчик решил распилить снаряд болгаркой, в результате чего произошел взрыв. Ребенку потребовалось две сложных операции, об этом сообщили в региональном минздраве .

Школьник получил тяжелые травмы: перелом левого предплечья со смещением, перелом левой кисти с кровотечением, а также раны на голени и лбу. На место происшествия была вызвана скорая помощь.

Медики детской областной больницы буквально собрали руку подростка по частям. Врачам удалось сохранить конечность, хотя еще недавно существовал реальный риск ее потери.

Впереди у мальчика долгий путь к выздоровлению — полное восстановление займет не менее полугода. Этот случай в очередной раз напоминает об опасности найденных боеприпасов и о том, что при их обнаружении необходимо немедленно обращаться в экстренные службы.

«В настоящее время здоровью пациента ничего не угрожает, рука спасена, и это главное. О восстановлении всех функций кисти можно будет судить позже, когда раны заживут и переломы срастутся», — рассказал заместитель главврача по медицинской части, главный внештатный специалист травматолог-ортопед области Геннадий Петров.

