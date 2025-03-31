Что делать, если укусил клещ? Советы подмосковного врача

Терапевт Ораева: при укусе клеща нужно скорее его вытащить и сохранить живым

Лучшее средство профилактики клещевого энцефалита — прививка, но не у всех она есть. О том, что нужно сделать при укусе клеща, РИАМО рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева.

Из-за теплой зимы в нынешнем году сезон клещей в Московской области начался уже в середине марта. В случае укуса клеща нужно как можно скорее снять его. Для этого лучше обратиться в травмпункт или поликлинику. Самое главное — сохранить насекомое живым, ведь анализ мертвого клеща может быть неэффективен.

Врач говорит, что доставать его нужно при помощи специально устройства — клещедера. Если его нет, подойдет пинцет или петля из нитки. Главное, помнить, что чем больше насекомое кусает, тем больше шансы сильно потом заболеть.

Второй шаг — положить клеща в закрытую емкость и отнести в лабораторию на диагностику. Нелишним будет пройти экстренную иммунопрофилактику.

«Если вы выкинули и потеряли клеща, бегите к инфекционисту. Если обнаружили их несколько — удалите и сдайте в лабораторию всех. Помните о последствиях развития клещевого энцефалита. Это высокая температура, головная боль, тошнота, рвота. В некоторых случаях наступает инвалидность на всю жизнь», — прокомментировала Ораева.

Она напомнила, что особенно клещи кусают в волосистую часть головы, подмышки, зону за ушами, ямки под коленями и пах.

Ранее эколог Илья Рыбальченко говорил, что наиболее опасными по активности клещей являются Дмитровский, Сергиево-Посадский, Талдомский и Пушкинский округа. При посещении леса рекомендуется надевать закрытую одежду светлых тонов и использовать репелленты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отчитывался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.