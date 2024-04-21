Члены партии «Единой России» сдали донорскую кровь в Павловском Посаде

Ежегодно 20 апреля в России отмечается важный праздник — Национальный день донора.

В этом году исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина, вместе с депутатом Совета депутатов Мариной Агеевой и «Молодой Гвардией Единой России», приняли участие в национальном дне донора, сдав кровь для бойцов Специального Военного Отряда в специализированных пунктах.

В рамках партийного проекта партии «Единая Россия”"Здоровое будущее» каждый донор сдал по 500 миллилитров крови, которая затем будет направлена в зону СВО, после прохождения проверки на определение фенотипа крови.

«Каждый год в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови, и доноры ежедневно спасают сотни тысяч жизней. Практические наблюдения подтверждают, что сдача крови в количестве до 500 миллилитров абсолютно безвредна и безопасна для здоровья человека. Благодаря акциям, проводимым в Московской области, обеспечивается необходимый запас донорской крови для медицинских нужд участников Специальной Военной Операции. Наша партия регулярно участвует в таких мероприятиях, стремясь вдохновить своим личным примером граждан стать донорами и спасти чью-то жизнь, — отметила исполнительный секретарь партии „Единая Россия“ Наталья Золина.

Перед проведением процедуры каждый донор обязательно проходит медицинский осмотр и сдает необходимые анализы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.