Число заболевших гриппом снизилось почти на 22% в России

В России число заболевших гриппом за 13-ю неделю 2026 года снизилось на 21,9%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего за неделю зарегистрирована 641 тысяча случаев ОРВИ и гриппа. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают А (H3N2) (гонконгский), также циркулируют А (H1N1)pdm09 (свиной) и грипп В, но их доля невелика.

В структуре респираторных вирусов лидируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.

Уровень заболеваемости соответствует середине октября 2025 года. За неделю также зарегистрировано около 3,5 тысячи случаев COVID-19.

