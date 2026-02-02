Число телемедицинских консультаций в Подмосковье выросло почти втрое

«Телемедицина уже стала у нас полноценной частью оказания медицинской помощи. В 2025 году было проведено 5,5 млн телемедицинских консультаций. Это в 2,7 раза больше, чем в 2024 году. И сегодня на данный формат обращения у нас приходится 8% от всех обращений в первичное звено. Основная нагрузка — это терапия и педиатрия. 78% пользователей — это у нас взрослое население, 22% — это детское население, законные представители», – сказал Максим Забелин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что по содержанию обращений: почти 40% — это выписка льготных лекарственных препаратов, четверть — это повторные визиты, около 20% — наблюдение хронических пациентов, 20% — это вопросы, связанные с закрытием, прохождением диспансеризации.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе фиксируют рост удовлетворенности пациентов работой системы здравоохранения, однако по ряду направлений сохраняются проблемные зоны. Губернатор отметил, что телемедицина – это потенциал, чтобы и дальше снижать количество жалоб. Ее очень важно умно, грамотно увеличивать.

