Воробьев: большинство жителей Подмосковья довольны качеством получаемых медуслуг

В Московской области фиксируют рост удовлетворенности пациентов работой системы здравоохранения, однако по ряду направлений сохраняются проблемные зоны, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Посмотрим, как меняется мнение жителей о доступности и качестве медицинской помощи. По многим оценкам большинство пациентов удовлетворены персоналом, временем ожидания, возможностью записаться к нужному врачу», — отметил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что при положительной динамике все еще существуют «красные» зоны.

«Потенциал снижения жалоб — это трансформация, в том числе и телемедицина. Ее очень важно умно, грамотно увеличивать. Как врач — пациент, так и врач — врач. Ну и, конечно, алгоритмы работы скорой неотложной помощи. <…> Обсуждали, что все управление скорой неотложной должно быть в одной системе», — подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание, что данная практика хорошо себя зарекомендовала в ряде территорий.

