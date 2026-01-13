Число обращений за помощью травматологов выросло в Крыму в 2 раза за праздники

Главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава РК Константин Озеров рассказал, что в Крыму во время новогодних праздников зафиксирован двукратный рост случаев травматизма среди населения, в особенности среди граждан старшего возраста, сообщает «Крым 24» .

По его информации, главной причиной роста количества пострадавших стали сложные метеоусловия — гололедица и обильные снегопады.

«Количество пациентов, обратившихся за помощью, увеличилось примерно в два раза по сравнению с обычным периодом», — подчеркнул Озеров.

Вместе с тем введенный запрет на использование пиротехнических изделий повлек за собой уменьшение числа обращений с травмами кистей, которые прежде являлись одной из наиболее часто встречающихся причин визита к врачу.

При этом сохраняется на высоком уровне количество обращений пожилых людей с переломами шейки бедра, а также лучевой кости и лодыжек, которые закономерно учащаются в зимнее время и обусловлены падениями из-за гололеда.

