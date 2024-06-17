Число госпитализированных с возможным ботулизмом в Москве превысило 100 человек

В столице медики госпитализировали с подозрением на ботулизм более 100 человек, которые могли получить инфекцию, употребив в пищу зараженную еду, сообщает « 112 ».

Осведомленный источник сообщил, что в Москве каждый день с подозрением на инфекцию обращаются от 30 до 40 человек. Медики обследуют пациентов, берут анализы, но до их результатов ставят предварительный диагноз «гастроэнтерит».

Контролирующие органы продолжают проверять компании, которые доставили жителям столицы зараженные продукты питания. Их деятельность временно приостановлена.

Ранее московский сервис «Кухня на районе» пытался избавиться от фасоли и тунца, которыми могли отравиться горожане, но не успел. Сотрудники Роспотребнадзора явились в компанию раньше, чем ее сотрудники утилизировали опасные продукты.