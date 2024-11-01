Четыре новых автомобиля передали станции скорой помощи в Подольске

В Подольске на подстанцию скорой медицинской помощи поступили новые автомобили. Их передал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четыре современные машины оснащены всем необходимым для спасения жизней. В них есть дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, электрокардиографы с возможностью дистанционной расшифровки, термоодеяла, комплекты для оказания помощи, в том числе и акушерской.

Теперь в распоряжении фельдшеров также появились иммобилизационные матрасы. Они помогут еще бережнее перемещать пациентов с травмами позвоночника, таза и нижних конечностей.

«Благодаря поддержке главы региона автопарк нашей подстанции обновляется регулярно. Зимой прошлого года на линию также вышли несколько новых машин», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всего 77 современных машин скорой помощи передали всей Московской области: в Балашиху, Мытищи, Серпухов, Домодедово, Люберцы и т. д. Машины полностью укомплектованы всем необходимым. По просьбе водителей каждое транспортное средство оснащено навигаторами и камерами заднего вида. В следующем году также панируют закупить 77 автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.