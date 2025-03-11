сегодня в 12:48

Четыре медработника из Люберец наградили почетными грамотами Минздрава Подмосковья

4 сотрудника Люберецкой областной больницы были награждены почетными грамотами Минздрава Московской области за многолетний добросовестный труд. Награды вручила директор медучреждения Елена Сторожева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Четверо медицинских работников Люберецкой областной больницы получили почетные грамоты министерства здравоохранения Московской области за добросовестный труд, высокий профессионализм и достигнутые успехи в медицинском обслуживании населения региона. Желаю всем женщинам крепкого здоровья, профессиональных успехов и весеннего настроения», — отметила Елена Сторожева.

Она уточнила, что среди награжденных: Вероника Алексеева, врач-физиотерапевт поликлиники № 5, Татьяна Роман, медсестра стационара № 3, Ольга Томилева, врач функциональной диагностики поликлиники № 1 и Елена Фролкова, врач-педиатр детской поликлиники № 1.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.