Чеснок и алкоголь: врач рассказал об опасных способах избавления от зубной боли

Стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro Алексей Сошников заявил, что народные способы избавления от зубной боли — чеснок, алкоголь и теплые компрессы редко оказывают нужный эффект и даже могут навредить, сообщает Газета.ru .

«Для лечения люди используют спиртовые настойки или алкоголь, которые наносят на вату или кусок хлеба и прикладывают к больному зубу. В некоторых случаях в ход идет прополис, чеснок или таблетки аспирина, которые закладывают в образовавшуюся полость. В лучшем случае эти методы никак не снимут болевой синдром, а в худшем — вызовут ожог слизистой или аллергическую реакцию», — сказал доктор.

Однако, по его словам, в качестве альтернативы можно использовать зубные капли или ватку, смоченную в лидокаине. Они помогут на время убрать боль.

Не стоит при зубной боли пить алкоголь или бесконтрольно употреблять антибиотики: они в лучше случае окажутся неэффективными, в худшем — усугубят ситуацию при небактериальном возбудителе.