Черный, зеленый, белый или травяной: какой чай наиболее полезный?

«Зеленый и черный чай производятся из одного и того же растения — Camellia sinensis, но обрабатываются по-разному, поэтому сам чай различается по составу. Зеленый чай меньше подвергается окислению, поэтому сохраняет больше антиоксидантов — веществ, которые защищают ткани организма от вредного воздействия. Входящие в его состав вещества с антиоксидантным действием помогают защищать клетки от повреждений, снижают воспаление, улучшают работу сосудов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала Кашух.

Она разъяснила, что черный чай ферментируется сильнее, поэтому содержит меньше катехинов, но богат другими веществами — теафлавинами и теарубигинами. Они тоже полезны: расслабляют сосуды, нормализуют уровень холестерина в крови. Считается, что умеренное употребление черного чая снижает риск инсульта.

«Белый чай изготавливается из того же сырья — растения Camellia sinensis, но в отличие от других видов чая используются только молодые почки и листья. Он подвергается минимальной обработке, которая обычно включает только сушку без ферментации или сильного нагрева. Поэтому в нем сохраняется большее количество катехинов и, в теории, он должен приносить больше пользы здоровью», — рассказала врач.

Кашух отметила, что этот вид чая не очень распространен из-за высокой цены, поэтому исследований по нему пока намного меньше, чем по другим видам.

«Травяные чаи, например, ромашка, мята, не содержат кофеина, помогают расслабиться и в целом обычно благотворно влияют на здоровье. Например, мята успокаивает, а ромашка уменьшает воспаление и расширяет сосуды, снижая артериальное давление. Однако их следует вводить в рацион с большой осторожностью: травы часто вызывают аллергию», — заключила специалист.

21 мая отмечается Международный день чая, его провозгласила Генассамблея ООН. Чай является наиболее популярным и знаменитым среди напитков, известных во всем мире. Этот день — возможность отметить культурное наследие, пользу для здоровья и экономическую значимость чая, подчеркнуть работу над тем, чтобы сделать его производство устойчивым «от поля до чашки».