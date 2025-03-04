Черника бесполезна: офтальмолог развенчала мифы о том, что может улучшить зрение

Офтальмолог Денисюк: гимнастика для глаз и черника не улучшают зрение

Современный образ жизни, длительная работа за экранами приводят к ухудшению зрения у многих людей. При этом популярные методы, например, потребление черники или гимнастика для глаз, бесполезны для улучшения зрения, сообщила РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Виктория Денисюк.

«Электронные устройства — основная причина появления и развития проблем со зрением. Дело не в „облучении“ от экранов, а в размере шрифта и экрана. Чем он меньше, тем сильнее напрягаются глаза. А если читать или смотреть что-либо с планшета или смартфона в темноте, нагрузка возрастает в разы», — пояснила Денисюк.

Она отметила, что важную роль играет режим дня и время, проведенное на свежем воздухе. Недостаток естественного освещения и постоянное напряжение глаз без перерывов могут привести к прогрессированию близорукости.

«Глаза нужно „выгуливать“. Регулярные прогулки на свежем воздухе и ограничение времени, проведенного перед экранами, помогут снизить риск развития близорукости», — добавила офтальмолог.

По ее словам, популярные методы коррекции зрения, такие как гимнастика для глаз, употребление черники или моркови, не дают реального эффекта.

«Не тратьте время на гимнастику для глаз, очки в сеточку и специальные диеты. В лучшем случае это бесполезно, в худшем — может навредить. Гораздо важнее вовремя проходить диагностику и лечение. Некоторые патологии, если их не выявить своевременно, могут привести к серьезным осложнениям», — предупредила специалист.

Она подчеркнула, что бережное отношение к зрению и профилактические осмотры у офтальмолога помогут сохранить здоровье глаз на долгие годы.

4 марта отмечается Международный день очкарика. Около трети людей во всем мире сталкиваются с нарушениями зрения и должны носить очки.