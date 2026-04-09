Через унитаз заразиться нельзя: врач развеяла миф об общественных туалетах

«Что касается тех инфекций, которые вызывают наибольшее беспокойство — гепатитов В и С, а также ВИЧ, — их передача через сиденье унитаза невозможна. Эти вирусы обитают только в биологических жидкостях организма, и для заражения нужен прямой контакт крови или определенных секретов с поврежденной слизистой или кровотоком. На поверхность кресла унитаза такие жидкости в бытовых условиях не попадают, а даже если бы это случилось, вирусы крайне быстро теряют способность к заражению вне тела человека», — сказала Кашух.

Она добавила, что-то же самое относится к возбудителям, передающимся половым путем: вне человеческого организма они погибают практически мгновенно.

«Страх подцепить инфекцию через сиденье унитаза в общественном месте обычно сильно преувеличен. Кожа человека устроена так, что сама по себе служит надежным барьером и не пропускает микробов внутрь, если на ней нет свежих повреждений», — отметила врач.

Чтобы действительно заразиться, грязные частицы должны попасть с поверхности унитаза или ободка на руки, а уже оттуда — в рот или на слизистые. Сам по себе контакт кожи бедер или ягодиц с ободком унитаза не создает условий для проникновения инфекции в организм.

«На ободке унитаза действительно могут оставаться бактерии вроде кишечной палочки или энтерококков, особенно если речь идет о местах с высокой проходимостью. Однако эти микроорганизмы опасны только при попадании в желудочно-кишечный тракт человека, а не на кожу», — пояснила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.