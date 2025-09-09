Человек «уходит» от проблем: действительно ли запойный просмотр сериалов полезен

Научные публикации о «пользе» запойного просмотра сериалов вызывают интерес, но в клинической практике это тревожный сигнал, сообщила РИАМО психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Ранее стало известно, что ученые из университета Джорджии выявили пользу от «запойного» чтения и просмотра сериалов. Исследование было опубликовано в журнале Acta Psychologica.

«На первый взгляд, заголовок „Запойный просмотр сериалов улучшает работу мозга“ звучит как подарок для всех, кто провел выходные прикованным к дивану с Netflix. Особенно если за ним стоит ссылка на исследование в Acta Psychologica — уважаемом научном журнале. Действительно, в исследовании говорится, что непрерывный просмотр (так называемый binge-watching) способствует более глубокому погружению в сюжет, активизирует ретроспективное воображение», — сказала Крашкина.

Она добавила, что с научной точки зрения — это интересный феномен. Когнитивная вовлеченность, эмоциональный отклик, активация зеркальных нейронов, развитие теории сознания (способности понимать мотивы других) — все это действительно может происходить при глубоком погружении в нарратив.

«В этом смысле сериалы могут работать как современная форма литературного чтения: они тренируют память, развивают эмпатию, стимулируют воображение. Но — и это ключевое „но“ — психотерапевтическая практика ставит под сомнение сам термин „запойный просмотр“ как нечто полезное. Запойность — это не метод, а симптом», — отметила врач.

Крашкина уточнила, что слово «запой» изначально относится к патологическому употреблению алкоголя. Его перенос на просмотр сериалов — не просто метафора, а тревожный сигнал.

«Запойный просмотр часто связан с утратой контроля: человек планирует посмотреть 1 серию, а просыпается в 4 утра с 7-й. Это не выбор — это компульсия, импульсивное поведение, часто маскирующее тревогу, скуку, одиночество или эмоциональное выгорание. В клинической практике мы часто видим, как „бесконечный просмотр“ становится формой избегания реальности — особенно у пациентов с депрессией, тревожными расстройствами или низкой стрессоустойчивостью», — рассказала специалист.

По ее словам, что вместо того чтобы решать проблемы, человек «уходит» в сериал — и чем дольше он там, тем сложнее вернуться.

