Чат-бот Денис в МАКС собрал почти 385 тыс жалоб на здоровье в Подмосковье

Чат-бот Денис в мессенджере МАКС с начала года собрал почти 385 тыс. жалоб на состояние здоровья жителей Московской области. Сервис уточняет симптомы и предлагает запись к нужному врачу, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут записаться к врачу через чат-бот Денис в мессенджере МАКС. Перед записью сервис уточняет жалобы пациента, анализирует информацию и предлагает нужного специалиста.

«Собранные чат-ботом Денис жалобы отображаются в электронной медицинской карте пациента, поэтому врач видит их до начала приема. Это позволяет специалисту уделить больше времени и внимания непосредственно пациенту. С начала года чат-бот Денис в МАКС собрал почти 385 тыс. жалоб», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на прием можно по ссылке: https://max.ru/eregistratura_mo_bot. Искусственный интеллект проведет опрос о симптомах, например температуре, головной боли или слабости. При необходимости система задаст уточняющие вопросы, передаст сведения в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) и предложит запись к нужному специалисту.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.