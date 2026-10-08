Час у костра, ночь в слезах: чем опасен для глаз дым от тлеющей листвы

В октябре дачники сгребают и жгут листву. Сырая куча почти не горит, зато часами дымит, а хозяин стоит в дыму и ворошит ее. К ночи глаза краснеют и слезятся так, что не уснуть. Почему так происходит и когда пора к врачу, РИАМО рассказала врач-офтальмолог центра «Зрение» Анна Габрельян.

Сырая листва тлеет и сгорает не до конца, поэтому дымит намного сильнее сухих дров. В таком дыму есть мелкая сажа и едкие вещества: альдегиды, фенолы и смолы.

«Эти вещества раздражают конъюнктиву (прозрачную оболочку на белке глаза и изнанке век), и глаз рефлекторно слезится, чтобы смыть их. Такое раздражение обычно проходит за сутки. Хуже, если задета роговица (прозрачное „окно“ в передней части глаза): с царапиной от частицы золы или ожогом от искры нужно к врачу», — объясняет Габрельян.

Ночью становится только хуже, потому что сажа остается на ресницах и в конъюнктивальном мешке (кармане между глазом и нижним веком). Во сне слезная железа работает медленнее, а в октябре воздух в доме уже сушит отопление. Раздражение усиливается, если тереть глаза грязными руками или лечь спать неумытым и в линзах.

Аллергики и люди с хронической сухостью глаз реагируют на дым сильнее других, поскольку глаза у них раздражены еще до костра. У тех, кто носит мягкие линзы, сажа забивается под линзу, где слеза обновляется медленнее. После лазерной коррекции зрения или замены хрусталика к костру лучше не подходить несколько недель.

«Сразу после костра умойтесь, промойте глаза прохладной чистой водой или физраствором и закапайте увлажняющие капли. Сосудосуживающие капли лучше не брать: краснота уйдет на несколько часов и вернется вместе с сухостью. Не трите глаза, не делайте примочек из заварки и не капайте антибиотики „на всякий случай“: раздражение от дыма не инфекция», — советует врач.

Когда бежать к врачу?

К офтальмологу нужно в тот же день, если глаз болит, боится света, видит хуже или как сквозь пелену. Краснота дольше двух суток или гной в уголках глаз — повод записаться на прием. Если в глаз попала искра, его закрывают чистой повязкой и сразу едут к дежурному офтальмологу.

По словам специалиста, один костер затрагивает только поверхность глаза. Многолетний дым и смог могут задеть и сетчатку. Британское исследование UK Biobank показало, что у тех, кто годами дышит мелкой пылью и сажей, чаще встречается возрастная макулярная дегенерация (болезнь, при которой падает центральное зрение). Табачный дым тоже повышает этот риск, и чем больше сигарет, тем он выше. Курильщикам после 50 лет стоит раз в год проверять глазное дно.

Если без костра не обойтись, врач советует:

жечь сухую листву, а сырую сначала просушить;

стоять так, чтобы ветер уносил дым от лица;

не наклоняться над тлеющей кучей;

снять линзы и надеть плотно прилегающие защитные очки.

«Один вечер у костра глазам не страшен, если сразу умыться. Но если резь осталась и после промывания, частица могла поцарапать роговицу. Такую царапину нужно показать врачу в первые сутки, пока в нее не попала инфекция», — подытожила Габрельян.

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