Чай и масло: нутрициолог рассказала о борьбе с похмельем на праздниках

Нутрициолог Ольга Бурлакова заявила, что неожиданным помощником с похмелья после новогоднего застолья может стать сливочное масло. Оно помогает переработать алкоголь и снизить его вредное воздействие, сообщает Life.ru .

«Тема известных бутербродов с маслом давно популярна, и не зря: сливочное масло помогает лучше перерабатывать алкоголь и уменьшает его негативное воздействие на организм. Особенно рекомендуется использовать масло с жирностью 82,5%, а не стандартное 72%. Такое масло считается более насыщенным и по полезным свойствам ближе к натуральным, нерафинированным маслам», — сказала доктор.

По ее словам, перед началом застолья можно съесть бутерброд или просто кусочек масла, а также добавить соленья — квашеную капусту или соленые огурцы.

Чтобы прийти в себя после торжества, полезны релаксация, неспешная ходьба и травяные отвары с добавлением мелиссы или укропа. Вкупе со сбалансированным рационом эти действия помогут легче справиться с последствиями обильного новогоднего пиршества и вернуть хорошее состояние здоровья на следующий день.

Одновременно злоупотребление красной икрой может вызвать скачок давления и дискомфорт в желудке. Она может спровоцировать скопление жидкости в теле, подъем кровяного давления и увеличенную работу для сердца и сосудов.

