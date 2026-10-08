USD
Доллар США
85,48
-0.27 %
EUR
Евро
96,33
0.31 %
CNY
Китайский Юань
12,75
-0.37 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,28
-0.27 %

CDC снизил среднее число случаев чумы в США с семи до пяти в год

Здравоохранение

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновил на сайте статистику по чуме: среднее число случаев за год изменилось с семи до пяти, сообщает RT.

Еще вчера официальный сайт CDC приводил прежний показатель. Сегодня ведомство заменило его новым.

При этом CDC указывает, что в отдельные годы в стране фиксируют до 17 случаев чумы. Это число относится к отдельным годам, а не к среднегодовому показателю.

RT не приводит пояснений о причинах изменения статистики на сайте ведомства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.