сегодня в 12:40

CDC снизил среднее число случаев чумы в США с семи до пяти в год

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обновил на сайте статистику по чуме: среднее число случаев за год изменилось с семи до пяти, сообщает RT .

Еще вчера официальный сайт CDC приводил прежний показатель. Сегодня ведомство заменило его новым.

При этом CDC указывает, что в отдельные годы в стране фиксируют до 17 случаев чумы. Это число относится к отдельным годам, а не к среднегодовому показателю.

RT не приводит пояснений о причинах изменения статистики на сайте ведомства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.