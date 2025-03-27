Быстрый дофамин: чем для психики опасны игры формата «три в ряд»

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему простые электронные игры в формате «три в ряд» пользуются такой популярностью и как они могут навредить психике, сообщает «Вечерняя Москва».

Во время такой игры от человека не требуется серьезной умственной работы, и удовольствие от выполнения задачи можно получить легким путем.

«За счет этого человек получает выброс дофамина в большом количестве и чувствует себя успешным, мотивированным», — объяснила Наумова.

Однако после выброса «быстрого дофамина» человек ощущает скуку и отсутствие какой-либо мотивации к выполнению более сложных задач. У многих любителей подобных игр отмечаются прокрастинация, потеря интереса к работе и эмоциональное выгорание.

Психолог сравнила игры по типу «три в ряд» с сериалами, с помощью которых человек убегает от реальности, а когда возвращается в реальную жизни, то понимает, что его проблемы не решены.

В итоге ему хочется все больше играть в подобные игры или смотреть короткие ролики — возникает ловушка, из которой порой достаточно сложно выбраться. В таком случае нужно обращаться к психологу, предупредила специалист.