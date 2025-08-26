Быстрое ухудшение: какие женские диагнозы требуют срочного обращения к врачу

В гинекологии есть состояния, которые могут развиваться стремительно, превращаясь в серьезную опасность для женского здоровья. В такие моменты своевременная диагностика и экстренная медицинская помощь являются главными шагами для спасения здоровья и жизни пациенток, сообщила РИАМО врач-гинеколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Мария Ростова.

Как отметила гинеколог, речь идет в первую очередь о ситуациях, когда женщина поступает в хирургический стационар с острой болью в животе и кровотечением из половых путей. И у оперирующих специалистов совсем немного времени, чтобы быстро остановить кровотечение или восстановить кровоток в органе. Наибольшую опасность для здоровья женщин представляют такие экстренные состояния, как внематочная беременность, апоплексия яичника и перекрут придатков матки. У всех трех есть общие черты — внезапное начало, быстрое ухудшение состояния и необходимость экстренной операции.

Внематочная беременность чаще всего развивается в фаллопиевой трубе, реже — в яичнике, брюшной полости или даже в рубце после кесарева сечения.

«Иногда женщина до последнего не подозревает о проблеме, пока не происходит разрыв трубы. Это состояние сопровождается сильной болью, иногда отдающей в прямую кишку или бедро, вагинальным кровотечением, кроме того, женщина может испытывать головокружение, шок и потерю сознания. В такой момент задача врачей — максимально быстро диагностировать опасное состояние и провести операцию. Если кровопотеря незначительная и диагноз поставлен своевременно, мы выполняем операцию лапароскопическим доступом. А объем хирургического вмешательства в каждом случае индивидуален», — пояснила Ростова.

Апоплексия яичника — еще одна частая патология в экстренной гинекологии, занимающая второе место после внематочной беременности (27,8% случаев). В основную группу риска входят молодые женщины 18–35 лет. Разрыв ткани яичника может произойти в середине менструального цикла или сразу после овуляции — чаще всего из-за интенсивных физических нагрузок или тренировок, в некоторых случаях после интимной близости.

«Женщина ощущает резкую, пронзающую боль внизу живота, часто с отдачей в поясницу или прямую кишку. При этом у нее падает давление, появляется сильная слабость. Если в брюшной полости скапливается много крови и состояние пациентки ухудшается, мы обязаны немедленно оперировать», — добавила гинеколог.

В тройку острых состояний входит и перекрут придатков матки. Патология сопровождается нарушением кровоснабжения в яичнике и требует экстренной помощи врача. Данная проблема может встречаться как у девочек и беременных, так и у пациенток в постменопаузе. Среди основных факторов, провоцирующих перекрут придатков матки, Ростова назвала образования большого объема в яичнике или фаллопиевой трубе (около 60% случаев), спайки в малом тазу и др.

«Раньше в гинекологии практиковали полное удаление репродуктивного органа при выявлении данной проблемы. А сейчас мы все чаще проводим органосохраняющие операции, но, оговорюсь, только если пациентки обратились к нам вовремя», — заметила врач.

Она добавила, что любая из этих патологий начинается с симптомов, которые нельзя игнорировать — это внезапная сильная боль в животе, кровотечение, холодный пот, резкое понижение давления, обморочные состояния и др. В такой ситуации женщинам нельзя долго ждать и просто принимать обезболивающие средства в надежде, что «пройдет само». Ведь каждая потерянная минута может стать решающей.