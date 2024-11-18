Будущим мамам Истры расскажут об эпидуральной анестезии 20 ноября

Школа Осознанного родительства женской консультации № 1 города Истра приглашает на очередное занятие будущих мам. 20 ноября в 11:00 будут обсуждать тему эпидуральной анестезии. Занятие проведет доула, профессиональный партнер в родах, до родов и в послеродовой период, мама 8 детей Наталья Алексеева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча пройдет в формате клуба, что подразумевает свободное общение на заданные темы всех участников.

Участники поговорят на темы:

«Эпидуральная анестезия и гормоны родов»;

«Влияние на родовой процесс»;

«Побочные эффекты для матери и ребенка»;

«Плюсы эпидуральной анестезии».

Адрес: г. Истра, ул. Урицкого, д. 83. Здание взрослой поликлиники № 1, этаж 3.

Запись на занятия в канале школы доступна по ссылке. Такие мероприятия в медучреждении проходят на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.