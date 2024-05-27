Будущих мам Подмосковья приглашают посетить МОНИИАГ 1 июня

1 июня в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского пройдет мероприятие для пациентов, в рамках которого будущие мамы и их семьи смогут познакомиться с врачами акушерами-гинекологами, неонатологами и анестезиологами-реаниматологами института, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы не могли остаться в стороне от пожеланий наших пациенток, которые хотели бы задать вопросы врачам напрямую в формате познавательной встречи, но пока не имели такой возможности. Первого июня, в День защиты детей мы проведем такое мероприятие», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

В ходе встречи врачи расскажут об истории института акушерства, передовых технологиях обезболивания в родах, которые были разработаны и впервые внедрялась во врачебную практику в его стенах, об особенностях ультразвукового контроля во время беременности и работе врачей-неонатологов.

Опытные специалисты областного НИИ акушерства и гинекологии ответят на вопросы женщин об условиях пребывания в акушерских отделениях института, поделятся советами по уходу за новорожденным и особенностями протекания послеродового периода.

Как сообщили в МОНИИАГ, в этот день будут рады и будущим мамам, и бывшим пациентам, которые хотят увидеться со своими врачами, и членам их семей. Начало мероприятия состоится 1 июня в 12:00. МОНИИАГ им. В. И. Краснопольского расположен по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д 22А (м. «Курская», «Китай-город» или «Тургеневская»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.