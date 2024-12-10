Будущие медсестры постигают азы профессии в Балашихинской больнице

Узнать все тонкости специальности во время практики студентам-медикам помогают во всех структурных подразделениях Балашихинской больницы. Сейчас студенты 3-го курса направления «Сестринское дело» Центра медицинской подготовки колледжа «Энергия» осваивают будущую профессию в филиале № 3. Они знакомятся с работой стационара, помогают медперсоналу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Во время практики в нашем стационаре я всегда провожу со студентами тематические занятия. Одно из недавних посвятила профилактике падений пациентов. Рассказала ребятам, кто входит в группу риска, какие существуют методы оценки риска падений, каков порядок действий среднего медперсонала и многое другое. Без этих базовых знаний невозможно постичь азы профессии медсестры и медбрата», — рассказала старшая медицинская сестра филиала № 3 Елена Ходак.

Теоретические знания из презентации о профилактике падений студенты отработали сразу же в аудитории. Один студент в роли медсестры, другой — пациента в кресле-коляске. Елена Ходак показала все возможные траектории падения больного и объяснила, как предотвратить и минимизировать риск травмы. Практику в филиале № 3 сейчас проходят 52 студента колледжа, она продлится до 22 декабря.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.