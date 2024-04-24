Будущие медики посетили детскую травматологическую больницу Подмосковья

сегодня в 11:53

Студенты последних курсов Московского областного медицинского колледжа № 1 посетили Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Выбор дальнейшей специализации крайне важное решение в жизни каждого медицинского работника. Передача опыта и знаний от практикующих специалистов — это отличная возможность погрузиться в профессию и понять к чему больше лежит душа», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Главная медицинская сестра МОКДТОБ Галина Опарина подробно рассказала о работе и возможностях стационара. Больше всего студентов-медиков впечатлили операционный блок и отделение лучевой диагностики.

«Мы всегда рады видеть молодых специалистов в стенах нашей больницы и готовы предоставить все возможное молодым специалистам для реализации своего потенциала», — сказала Опарина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.