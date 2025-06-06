Будущие медики из лицея № 1 ознакомились с работой онкодиспансера Подмосковья

В мире, где медицина играет ключевую роль в обеспечении качества жизни, подготовка новых поколений специалистов становится приоритетной задачей. Учащиеся «Лицея № 1» получили уникальную возможность ознакомиться с работой Московского областного онкологического диспансера — учреждения, стоящего на передовой борьбы с одним из самых серьезных вызовов современности — онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе экскурсии ребята узнали о том, как устроена работа онкодиспансера, какие современные технологии и методики применяются для диагностики и лечения рака. Учащиеся имели возможность пообщаться с врачами различных специальностей: онкологами, радиологами, медсестрами и лаборантами. Каждый из них поделился своим опытом и рассказал о специфике своей работы», — поделилась главная медицинская сестра областного онкодиспансера Наталья Яснюк.

Подобные образовательные инициативы играют важную роль в подготовке будущих медиков. Они не только расширяют кругозор школьников, но и мотивируют их к достижению высоких целей в учебе и карьере. Московский областной онкологический диспансер стал для учеников местом открытия новых горизонтов и стимулом для личностного роста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.