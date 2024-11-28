Будущие медики Ивановского медуниверситета готовы работать в Можайской больнице

Студенты Ивановского медицинского университета проявили интерес к работе в Можайской больнице после встречи с заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Анастасией Малиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Можайск.

В рамках проекта «Карьерный каталог: выбирай свое будущее» Анастасия Малина провела беседу со студентами 4-6 курсов, рассказав им о перспективах и преимуществах трудоустройства в Можайской больнице. Она подробно ответила на все вопросы будущих медиков.

По словам заместителя главного врача, Можайская больница готова предложить своим сотрудникам достойную зарплату, возможности для карьерного роста и профессионального совершенствования, а также заключить целевые договоры на обучение. Качество медицинской помощи напрямую связано с уровнем квалификации персонала, поэтому больница активно привлекает новые кадры.

Кроме того, сотрудники могут рассчитывать на различные социальные льготы, такие как программы «Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», ежемесячные выплаты молодым специалистам в течение трех лет. Администрация Можайского городского округа дополнительно оказывает поддержку, предоставляя компенсацию за аренду жилья, что особенно важно для начинающих врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.